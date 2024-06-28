Защитник «Динамо» Адамчук: в «Ак Барсе» предложили минимальный контракт

Защитник московского «Динамо» Кирилл Адамчук рассказал, как покидал казанский «Ак Барс» после окончания контракта.

— В «Ак Барсе» вам не предлагали остаться?

— Дело шло к концу контракта, никаких переговоров не было. Насколько я знаю, предложили минимальный контракт. Но дальше ничего не пошло.

— За эти годы Казань стала для вас второй Родиной?

— Я в первый раз в Казань приехал в 21 год, много чего там было. Привязался к городу, но ничего страшно, такая у нас профессия. Сейчас будем защищать цвета московского «Динамо», — сказал Адамчук в интервью «РБ Спорт».

Адамчук долгое время пробивался в главную лигу России через ВХЛ — до 2019 года Кирилл провёл в КХЛ лишь 15 игр за «Югру и «Амур». После этого игрок обороны получил свой шанс в «Ак Барсе» и «Северстали», а в общей сложности провёл в КХЛ 240 игр и набрал 37 (8+29) очков.

В прошлом сезоне защитник сыграл за «Ак Барс» 52 встречи, где набрал 5 (0+5) очков с показателем полезности «+25».