Обладатель Кубка Стэнли — 2024 только в 28 лет дебютирует за свою национальную команду

Сегодня, 28 июня, федерация хоккея Швеции объявила имена первых шести игроков, которые включены в состав национальной команды для участия в Турнире четырёх наций – 2025. В него вошли нападающие Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс») и Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»); защитники Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»), Густав Форслинг («Флорида Пантерз»).

Примечательно, что в феврале следующего года 28-летний Форслинг впервые в карьере сыграют за свою взрослую национальную команду. Последний раз Густав выступал за шведскую сборную ещё в 2016 году на молодёжном чемпионате мира. На том турнире сборная Швеции U20 заняла четвёртое место. С тех пор Форслинг никогда не надевал свитер сборной Швеции.

Несколько дней назад вместе с «Флоридой» он впервые выиграл Кубок Стэнли. По итогам плей-офф шведский защитник занял третье место в споре за «Конн Смайт Трофи», опередив в том числе своего одноклубника российского голкипера Сергея Бобровского.