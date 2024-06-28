ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic: Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ

The Athletic: Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic оценил влияние российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского на игру российских вратарей в НХЛ и заявил, что игрок уже заслужил включения в Зал славы по окончании карьеры.

«Он лучший российский вратарь в истории НХЛ. Его международные выступления ограничены, но он привёл Россию к золотой медали на чемпионате мира 2014 года в Беларуси и к серебряной медали в следующем году в Чехии.

Что ещё более важно — он помог вдохновить нынешнее поколение российских вратарей, которые недавно пришли к власти в НХЛ. Василевский, Шестёркин и Сорокин играют во взрывном стиле игры, очень похожем на стиль Бобровского. Так было не всегда с российскими голкиперами, которые были до него. Такие великие игроки, как Евгений Набоков и Николай Хабибулин, играли в стойке, которую сложно сравнивать с современной игрой, но они оба больше полагались на позиционирование, а не на чистый атлетизм.

У Бобровского ещё есть время приумножить наследие. Его легендарная трудовая этика и исключительная гибкость, возможно, позволят ему хорошо играть и далее, но даже в нынешнем виде победы в понедельник вечером может быть достаточно, чтобы сделать его членом Зала славы», — написано в статье.

Материалы по теме
Плевать на «Конн Смайт»! Теперь Бобровский — великий вратарь, и с этим не поспорить
Плевать на «Конн Смайт»! Теперь Бобровский — великий вратарь, и с этим не поспорить
Материалы по теме
«Макдэвид не заслужил «Конн Смайт». Член Зала славы НФЛ жёстко высказался о выборе Коннора
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android