Кожевников: россиян в НХЛ давно бы не было, если бы решения были связаны с политикой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о прошедшей церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ.

«Неправильно было так награждать, но там свои законы. Конечно, обидно, для Бобровского этот сезон был один из лучших, а Кучеров уже несколько прекрасных сезонов проводит. Не думаю, что эти решения связаны с текущей ситуацией в мире. Если бы было связано, давно бы всех попросили уехать. Это для них бизнес», – сказал Кожевников в интервью Metaratings.

Напомним, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру регулярки. Кучеров проиграл форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона», а также занял второе место в номинации «Харт Мемориал Трофи», вручаемой игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.