ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: россиян в НХЛ давно бы не было, если бы решения были связаны с политикой

Кожевников: россиян в НХЛ давно бы не было, если бы решения были связаны с политикой
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о прошедшей церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ.

«Неправильно было так награждать, но там свои законы. Конечно, обидно, для Бобровского этот сезон был один из лучших, а Кучеров уже несколько прекрасных сезонов проводит. Не думаю, что эти решения связаны с текущей ситуацией в мире. Если бы было связано, давно бы всех попросили уехать. Это для них бизнес», – сказал Кожевников в интервью Metaratings.

Напомним, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру регулярки. Кучеров проиграл форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона», а также занял второе место в номинации «Харт Мемориал Трофи», вручаемой игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.

Материалы по теме
Немыслимый грабёж? Но Кучеров сам виноват, что его прокатили мимо «Харта»
Немыслимый грабёж? Но Кучеров сам виноват, что его прокатили мимо «Харта»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android