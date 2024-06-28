Шипачёв: видел, как новость о моём переходе показали на большом экране ТЦ в Минске

Нападающий Вадим Шипачёв, ранее подписавший контракт с минским «Динамо», рассказал, как его окружение восприняло переход в белорусскую команду, а также ответил на другие вопросы касательно его переезда на новое место работы.

«Получил много сообщений от друзей, все поддержали меня. Саша Волков написал, поздравил с переходом, сказал, что здорово будет поиграть вместе.

Я рад, что подписал контракт с «Динамо». Все стороны остались довольны. Важно, что пообщались с главным тренером, обсудили хоккейные нюансы. Дмитрий Вячеславович (Квартальнов. — Прим. «Чемпионата») рассказал, как играет команда, что хочет видеть в моём исполнении в большинстве и не только.

Видел, как новость о моём переходе показали на большом экране торгового центра в Минске. Очень приятно! В Минске очень любят хоккей. Помню, как на арене болельщики создают крутую атмосферу.

Является ли стимулом то, что уже в начале сезона могу установить рекорды КХЛ по количеству матчей и очков? В первую очередь хочется помогать команде побеждать, играть красиво и результативно. Когда придут эти рекорды — второстепенно. Командные цели и эмоции болельщиков — на первом месте.

С кем знаком из команды? Вместе играл только в Кристианом Хенкелем в «Ак Барсе». С остальными знаком по КХЛ. В «Динамо» хорошая команда, много местных ребят. В прошлом сезоне «зубры» здорово играли, было видно хорошее движение, физическая подготовка. В плей-офф получилась заруба с московским «Динамо», не хватило мелких нюансов, чтобы пройти дальше. Верю, что в этом сезоне всё получится», — сказал Шипачёв в интервью пресс-службе «зубров».

Напомним, 37-летний Шипачёв выступал в составе «Ак Барса» с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6». В плей-офф КХЛ игрок провёл пять встреч, забросил одну шайбу и отдал один голевой пас, заработав два балла за результативность и показатель полезности «-2».

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