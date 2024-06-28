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Виктор Хедман вышел на 4-е место среди действующих игроков НХЛ по необычному показателю

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман был включён в сборную всех звёзд завершившегося сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборная определялась по итогам голосования среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Таким образом, это уже шестое аналогичное достижение в карьере 33-летнего Хедмана. По этому показателю он вышел на четвёртое место среди действующих игроков НХЛ, уступая лишь Александру Овечкину (10), Сидни Кросби (8) и Коннору Макдэвиду (7). Ближайшими преследователями шведа являются Эрик Карлссон (5) и Никита Кучеров (5).

В завершившемся сезоне НХЛ Хедман набрал 76 (13+63) очков в 78 играх, имея в среднем 24,48 минуты игрового времени.

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