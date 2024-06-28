Минское «Динамо» договорилось с лучшим защитником АХЛ сезона-2021/2022

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Пресс-служба минского «Динамо» в официальном телеграм-канале «зубров» сообщила, что клуб достиг договорённости с 29-летним американским защитником Джорданом Гроссом.

Минувший сезон Гросс провёл в АХЛ, защищая цвета «Милуоки Адмиралс», набрав 23 (6+17) очка в 54 матчах.

В сезоне-2021/2022 американец был признан лучшим защитником АХЛ.

Также на счету Гросса есть опыт выступлений в НХЛ, где он играл за «Колорадо Эвеланш», «Аризону Койотс» и «Нэшвилл Предаторз». Суммарно в НХЛ защитник провёл 25 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Срок соглашения Гросса с минчанами не уточняется.

Напомним, в минувшем сезоне «зубры» не смогли преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина, уступив в серии московским одноклубникам (2-4).

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