Генменеджер «Тампы» рассказал об итогах последней встречи с представителем Стэмкоса

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа вчера, 27 июня, провёл новую встречу с агентом многолетнего лидера и капитана «молний» Стивена Стэмкоса, на которой стороны вновь обсудили возможное продолжение сотрудничества между клубом и игроком.

Как сообщает журналистка Диандра Лу в социальных сетях, БрисБуа и представитель Стэмкоса не смогли прийти к соглашению, но всё ещё надеются на заключение сделки.

«Очевидно, что, если бы мы достигли соглашения на этом этапе, мы бы с радостью разослали пресс-релиз», — приводит Лу слова генменеджера «Тампы».

Всего в НХЛ 34-летний Стэмкос набрал 1137 (555+582) очков в 1082 матчах регулярных чемпионатов. Он провёл в «Лайтнинг» всю свою карьеру в сильнейшей лиге мира.

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