Новый главный тренер «Ак Барса» рассказал, как относится к хоккеистам-аэрофобам

Новый гланый тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, что среди игроков, с которыми ему приходилось работать в своей карьере, были те, кто панически боялись летать на самолётах.

«У нас даже случай был: играли мы в Уфе, выиграли серию, была пауза, и подходили ребята, просили [разрешить] поехать на поезде. Действительно, есть ребята, которые опасаются летать на самолёте, но я к этому спокойно отношусь. Такого не было, чтобы какие-то истерики там, нет. Опасаются, но стараются не показывать», — сказал Гатиятулин в выпуске на официальном YouTube-канале «Ак Барса».

Напомним, 48-летний Гатиятулин пришёл в «Ак Барс» в мае на замену Зинэтуле Билялетдинову, под руководством которого казанцы не смогли в минувшем сезоне преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).

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