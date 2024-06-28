ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский поделился впечатлениями от пребывания на церемонии вручения наград НХЛ

Бобровский поделился впечатлениями от пребывания на церемонии вручения наград НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, ставший в завершившемся сезоне обладателем Кубка Стэнли в составе своей команды, рассказал о своих впечатлениях от времени, проведённом на церемонии вручения наград НХЛ в Лас-Вегасе.

«Это было невероятно. Мои эмоции немного улеглись, и это было здорово быть здесь в окружении лучших хоккеистов в мире на данный момент. Находиться здесь — это привилегия», — приводит слова Бобровского The Hockey News.

Напомним, Бобровский стал третьим в борьбе за «Везина Трофи» — награду, вручаемую вратарю НХЛ, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Обладателем награды стал американский голкипер Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Второе место в голосовании занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Материалы по теме
The Athletic: Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android