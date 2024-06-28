Бобровский поделился впечатлениями от пребывания на церемонии вручения наград НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, ставший в завершившемся сезоне обладателем Кубка Стэнли в составе своей команды, рассказал о своих впечатлениях от времени, проведённом на церемонии вручения наград НХЛ в Лас-Вегасе.

«Это было невероятно. Мои эмоции немного улеглись, и это было здорово быть здесь в окружении лучших хоккеистов в мире на данный момент. Находиться здесь — это привилегия», — приводит слова Бобровского The Hockey News.

Напомним, Бобровский стал третьим в борьбе за «Везина Трофи» — награду, вручаемую вратарю НХЛ, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Обладателем награды стал американский голкипер Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Второе место в голосовании занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

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