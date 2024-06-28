Десять выпускников школы «Спартака» подписали контракт с клубом

Пресс-служба московского «Спартака», в официальном телеграм-канале клуба, сообщила о подписании красно-белыми контрактов с 10 выпускниками собственной школы.

По информации источника, свои первые профессиональные соглашения сроком на три года подписали вратари Егор Мидлак (195 см, 83 кг) и Михаил Григорьев (185 см, 79 кг), а также нападающий Глеб Перелыгин (190 см, 86 кг), на счету которого 15 матчей за МХК «Спартак» в завершившемся сезоне. Также пробные контракты с красно-белыми заключили семь выпускников школы «Спартака» – защитники Никита Вояга, Евгений Кузьмин и Робертс Гинтерс, нападающие Ярослав Овчинников, Илья Кобец, Фёдор Кузьмин и Дмитрий Красников.

Напомним, в завершившемся сезоне КХЛ «Спартак» не смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина, уступив в серии будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

Материалы по теме Быков: одно присутствие Ковальчука в раздевалке «Спартака» будет иметь успех

Самый быстрый гол в истории КХЛ: