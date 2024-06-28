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Ушёл из жизни четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марти Павелич

Ушёл из жизни четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марти Павелич
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Легендарный канадский нападающий «Детройт Ред Уингз» Марти Павелич умер в возрасте 96 лет, сообщает обозреватель Detroit Free Press Элен Сент-Джеймс в социальных сетях со ссылкой на сына бывшего хоккеиста.

Павелич защищал цвета «красных крыльев» с 1947 по 1957 год. В составе «Ред Уингз» он стал четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли (1950, 1952, 1954 и 1955), а также четырёхкратным участника Матча всех звёзд НХЛ (1950, 1952, 1954 и 1955). Павелич играл на позиции левого вингера.

Всего в НХЛ Павелич провёл 634 матча, в которых набрал 252 (93+159) очка при 454 минутах штрафа. В плей-офф на счету форварда 91 матч и 28 (13+15) очков и 74 минуты штрафного времени.

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