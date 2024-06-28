Сборная Канады объявила имена шести звёзд НХЛ, попавших в заявку на Турнир четырёх наций

Сборная Канады раскрыла имена первых шести игроков, которые будут представлять свою страну на Турнире четырёх наций, который пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Бостоне и Монреале.

Как сообщает инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Крис Джонстон, в заявку попали такие имена, как Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Натан Маккиннон, Кейл Макар (оба — «Колорадо Эвеланш»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Ранее аналогичные объявления сделали сборные Швеции и Финляндии. Отмечается, что окончательные составы команд будут опубликованы позже в 2024 году. Сборная России не примет участия в соревнованиях.

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