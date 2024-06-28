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«Барыс» заключил контракт с канадским защитником

«Барыс» заключил контракт с канадским защитником
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Астанинский «Барыс» заключил однолетнее соглашение с канадским защитником Натаном Больё, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

Сезон-2023/2024 хоккеист провёл в швейцарском «Клотене», где за 13 матчей отметился двумя результативными передачами.

В НХЛ 31-летний Больё защищал цвета «Монреаль Канадиенс», «Виннипег Джетс» и «Анахайм Дакс».

В 2012 году защитник выиграл бронзовые медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной Канады.

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф. Клуб из столицы Казахстана набрал 50 очков в 68 матчах, став второй худшей командой лиги по заброшенным шайбам (137), опередив лишь подмосковный «Витязь» (133).

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