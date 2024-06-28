Айкел и Мэттьюс вошли в число первых 6 игроков в заявке сборной США на Турнир 4 наций

Пресс-служба США представила список из первых шести игроков, которые наденут звёздно-полосатую форму на Турнире четырёх наций, который пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Бостоне и Монреале.

В заявку попали такие имена, как Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») и Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»).

Напомним, возглавлять американцев будет главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан.

Ранее аналогичные объявления сделали сборные Швеции, Финляндии и Канады. Отмечается, что окончательные составы команд будут опубликованы позже в 2024 году. Сборная России не примет участия в соревнованиях.

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