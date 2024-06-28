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«Филадельфия» выкупит оставшуюся часть контракта Кэма Аткинсона

«Филадельфия» выкупит оставшуюся часть контракта Кэма Аткинсона
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«Филадельфия Флайерз» выкупит оставшуюся часть соглашения нападающего Кэма Аткинсона, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях со ссылкой на генерального менеджера Даниэля Бриера.

Действующий контракт 35-летнего форварда с кэпхитом $ 5,87 млн в год рассчитан до завершения следующего сезона. Ранее сообщалось, что Аткинсон отказался от обмена в «Сан-Хосе Шаркс», который был заинтересован в приобретении хоккеиста. В договоре игрока предусмотрен выбор из 10 команд, в которые он не хочет переходить.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Аткинсон провёл 70 матчей и набрал 28 очков — забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач.

Всего в сильнейшей лиге мира Кэм принял участие в 770 играх, в которых набрал 480 очков — забросил 249 шайб и отдал 231 результативную передачу.

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