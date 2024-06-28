В «Монреале» ответили на вопрос о «красных флагах» для россиян на драфте НХЛ — 2024

Исполнительный вице-президент по хоккейным операциям «Монреаль Канадиенс» Джефф Гортон в преддверии драфта НХЛ — 2024, который пройдёт в ночь с 28 на 29 июня в Парадайсе (Невада, США), ответил на вопрос, есть ли в клубе сегодня какие-либо предрассудки относительно российских игроков, представленных на мероприятии.

«Это хороший вопрос. Я думаю, все смотрят на это по-разному. Немного сложнее, когда ты знаешь, что не можешь собрать всю организацию, чтобы посмотреть игроков вживую. Так что это немного меняет ситуацию. Вы помните, когда начался COVID, кое-какие вещи изменились. Мы все начали придерживаться разных взглядов на ситуацию. Так что, я думаю, мы неплохо с этим справились. У нас нет никаких проблем с Россией», — сказал Гортон журналистам в видеоролике, размещённом на сайте TSN.

Напомним, одними из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ являются белорусский защитник Артём Левшунов, российский игрок обороны Антон Силаев и форвард Иван Демидов.

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