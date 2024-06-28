Агент Стэмкоса сообщил, что Стивен выйдет на рынок свободных агентов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос с большой долей вероятности покинет клуб, сообщает авторитетный инсайдер Пьер Лебрюн в социальных сетях со ссылкой на агента игрока Дона Михэна.

«Он станет свободным агентом 1 июля», — приводит Лебрюн слова представителя канадца.

При этом, как предполагает Лебрюн, это может не произойти в случае, если изменится позиция «Тампы» по новому контракту с форвардом. Ранее сообщалось, что генменеджер «Лайтнинг» Жюльен БрисБуа провёл с Михэном 27 июня встречу, на которой стороны не достигли взаимопонимания, однако были заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Всего в НХЛ 34-летний Стэмкос набрал 1137 (555+582) очков в 1082 матчах регулярных чемпионатов. Он провёл в «Лайтнинг» всю свою карьеру в сильнейшей лиге мира.

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