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«Барыс» подписал контракт с американским форвардом из чемпионата Финляндии

«Барыс» подписал контракт с американским форвардом из чемпионата Финляндии
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Астанинский «Барыс» подписал однолетний односторонний контракт с американским нападающим Си Джеем Смитом, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

В минувшем сезоне 29-летний Смит выступал в чемпионате Финляндии за команду «Юп», где за 33 матча он набрал 20 (8+12) очков.

Также на счету американца 15 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) суммарно за «Каролину Харрикейнз» и «Баффало Сэйбрз». В 2022 году Смит в составе «Чикаго Вулвз» выиграл Кубок Колдера, став чемпионом АХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф. Клуб из столицы Казахстана набрал 50 очков в 68 матчах, став второй худшей командой лиги по заброшенным шайбам (137), опередив лишь подмосковный «Витязь» (133).

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