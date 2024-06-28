Гатиятулин прокомментировал слухи о том, что никогда не кричит на игроков

Новый главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о своих основных тренерских качествах, а также высказался о популярном мнении, что никогда не кричит на хоккеистов.

«Какой я тренер? Требовательный, обязательно, стараемся на доверии с ребятами быть, в контакте. Наверное, так и будет.

Закрываю ли игроков на базе перед игрой? Скорее всего, в сезоне будут ночевать дома. Но если будет необходимость, конечно, задумаемся о вопросе (смеётся).

Предусматриваются ли какие-то дисциплинарные наказания? Ну, я думаю, ребята профессионалы, понимают. Важен контакт, объяснить, для чего мы здесь, и что нужно для того, чтобы добиться максимальных результатов.

Правда ли, что я никогда не кричу? Ну, практически… Да, правильно вы заметили, стараюсь выстраивать отношения больше на позитиве, но в то же время, если необходимо в данной ситуации потребовать, я требую. Бывали моменты, конечно, в сезоне, где было необходимо повысить голос, без этого тоже никуда. Но, в основном, если игроки слышат, что до них пытается донести тренерский штаб, нет проблем с дисциплиной — бытовой и игровой — то какой смысл кричать, повышать голос? Но, повторюсь, были моменты, когда это было необходимо», — сказал Гатиятулин в выпуске на официальном YouTube-канале «Ак Барса».

Напомним, 48-летний Гатиятулин пришёл в «Ак Барс» в мае на замену Зинэтуле Билялетдинову, под руководством которого казанцы не смогли в минувшем сезоне преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).

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