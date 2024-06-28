В «Барысе» прокомментировали подписание двух североамериканцев

Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин прокомментировал заключение контрактов с канадским защитником Натаном Больё и американским форвардом Си Джей Смитом.

«Больё – ярко выраженный габаритный защитник-домосед, который выполняет огромный объём работы в своей зоне, блокирует много бросков и в любой момент готов постоять за себя и партнёров. Мы уверены, что игрок такого калибра прибавит мощи оборонительной линии «Барыса» и передаст свой колоссальный опыт нашим хоккеистам.

Смит – весьма квалифицированный крайний нападающий, который может как сам решить момент, так и вывести на голевой бросок партнёра. Он был довольно результативен в АХЛ, где становился чемпионом. Вне всяких сомнений, Си Джей должен занять место в топ-6 «Барыса» и стать одним из лидеров команды в предстоящем сезоне», — приводит слова Болякина пресс-служба казахстанской команды.

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф. Клуб из столицы Казахстана набрал 50 очков в 68 матчах, став второй худшей командой лиги по заброшенным шайбам (137), опередив лишь подмосковный «Витязь» (133).

Самый быстрый гол в истории КХЛ: