Форвард «Северстали» — о фото Овечкина с выпирающим животом: он может себе это позволить

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв прокомментировал недавнее пляжное фото звёздного российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на котором последний предстал в весьма сомнительной физической форме.

«Саша Овечкин может себе позволить в отпуске находиться в такой форме. Мне кажется, там просто такой ракурс на фото. Выпил пару газировок и пошёл в волейбол играть», — сказал Коростелёв в интервью Legalbet.

В завершившемся сезоне НХЛ 38-летний Овечкин провёл за столичный клуб 79 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4).

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