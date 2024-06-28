«Шестой из наших «Иглз» в КХЛ». Мальцев — о переходе Джордана Гросса в минское «Динамо»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал переход в минское «Динамо» 29-летнего американского защитника Джордана Гросса, с которым ранее вместе выступал за «Колорадо Иглз» в АХЛ.

«Шестой из наших «Иглз» в КХЛ. Так можно дополнительную сборную на Матч звёзд создать. Подустал уже им приветственные посты выкатывать, но раз начал)

Нормальный пацан, сильный игрок, нормально общались. Из прикольного, что вспомнил, как во вторую волну ковида его подняли прямо к матчу в Нэшвилле. Так как основы вообще практически не было, Сакик ставил нам на команду $ 10 тыс. личных за победу. Но мы проиграли», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2021/2022 американец был признан лучшим защитником АХЛ.

Также на счету Гросса есть опыт выступлений в НХЛ, где он играл за «Колорадо Эвеланш», «Аризону Койотс» и «Нэшвилл Предаторз». Суммарно в НХЛ защитник провёл 25 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Материалы по теме Минское «Динамо» договорилось с лучшим защитником АХЛ сезона-2021/2022

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: