Первый раунд драфта НХЛ — 2024, кто из клубов каким выбирает, полная раскладка

Этой ночью, в Пэрэдайсе (Невада, США), начнётся церемония драфта НХЛ—2024, на котором клубы лиги распределят за собой права на представленных на мероприятии молодых проспектов. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию данного события, которое начнётся в 2:00 мск.
В первом раунде команды будут выбирать игроков в следующем порядке:
1. «Сан-Хосе».
2. «Чикаго».
3. «Анахайм».
4. «Коламбус».
5. «Монреаль».
6. «Юта».
7. «Оттава».
8. «Сиэтл».
9. «Калгари».
10. «Нью-Джерси».
11. «Сан-Хосе» (выбор получен от «Баффало»).
12. «Филадельфия».
13. «Миннесота».
14. «Сан-Хосе» (выбор получен от «Питтсбурга»).
15. «Детройт».
16. «Сент-Луис».
17. «Вашингтон».
18. «Чикаго».
19. «Вегас».
20. «Айлендерс».
21. «Монреаль» (выбор получен от «Лос-Анджелеса»).
22. «Нэшвилл».
23. «Торонто».
24. «Колорадо».
25. «Бостон».
26. «Монреаль».
27. «Каролина».
28. «Калгари».
29. «Даллас».
30. «Рейнджерс».
31. «Анахайм».
32. «Филадельфия».
Напомним, драфт-лотерея состоялась 8 мая. С её помощью был определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде. В жеребьёвке приняли участие 16 команд, не пробившиеся в розыгрыш Кубка Стэнли. Остальные 16 выборов были определены по итогам Кубка Стэнли.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: