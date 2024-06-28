ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Первый раунд драфта НХЛ — 2024, кто из клубов каким выбирает, полная раскладка

Первый раунд драфта НХЛ — 2024, кто из клубов каким выбирает, полная раскладка
Аудио-версия:
Комментарии

Этой ночью, в Пэрэдайсе (Невада, США), начнётся церемония драфта НХЛ—2024, на котором клубы лиги распределят за собой права на представленных на мероприятии молодых проспектов. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию данного события, которое начнётся в 2:00 мск.

В первом раунде команды будут выбирать игроков в следующем порядке:

1. «Сан-Хосе».
2. «Чикаго».
3. «Анахайм».
4. «Коламбус».
5. «Монреаль».
6. «Юта».
7. «Оттава».
8. «Сиэтл».
9. «Калгари».
10. «Нью-Джерси».
11. «Сан-Хосе» (выбор получен от «Баффало»).
12. «Филадельфия».
13. «Миннесота».
14. «Сан-Хосе» (выбор получен от «Питтсбурга»).
15. «Детройт».
16. «Сент-Луис».
17. «Вашингтон».
18. «Чикаго».
19. «Вегас».
20. «Айлендерс».
21. «Монреаль» (выбор получен от «Лос-Анджелеса»).
22. «Нэшвилл».
23. «Торонто».
24. «Колорадо».
25. «Бостон».
26. «Монреаль».
27. «Каролина».
28. «Калгари».
29. «Даллас».
30. «Рейнджерс».
31. «Анахайм».
32. «Филадельфия».

Напомним, драфт-лотерея состоялась 8 мая. С её помощью был определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде. В жеребьёвке приняли участие 16 команд, не пробившиеся в розыгрыш Кубка Стэнли. Остальные 16 выборов были определены по итогам Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Когда уйдёт Демидов и установит ли белорус национальный рекорд? Всё о драфте НХЛ. LIVE
Live
Когда уйдёт Демидов и установит ли белорус национальный рекорд? Всё о драфте НХЛ. LIVE

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android