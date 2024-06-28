Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Первый раунд драфта НХЛ — 2024, кто из клубов каким выбирает, полная раскладка

Этой ночью, в Пэрэдайсе (Невада, США), начнётся церемония драфта НХЛ—2024, на котором клубы лиги распределят за собой права на представленных на мероприятии молодых проспектов. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию данного события, которое начнётся в 2:00 мск.

В первом раунде команды будут выбирать игроков в следующем порядке:

1. «Сан-Хосе».

2. «Чикаго».

3. «Анахайм».

4. «Коламбус».

5. «Монреаль».

6. «Юта».

7. «Оттава».

8. «Сиэтл».

9. «Калгари».

10. «Нью-Джерси».

11. «Сан-Хосе» (выбор получен от «Баффало»).

12. «Филадельфия».

13. «Миннесота».

14. «Сан-Хосе» (выбор получен от «Питтсбурга»).

15. «Детройт».

16. «Сент-Луис».

17. «Вашингтон».

18. «Чикаго».

19. «Вегас».

20. «Айлендерс».

21. «Монреаль» (выбор получен от «Лос-Анджелеса»).

22. «Нэшвилл».

23. «Торонто».

24. «Колорадо».

25. «Бостон».

26. «Монреаль».

27. «Каролина».

28. «Калгари».

29. «Даллас».

30. «Рейнджерс».

31. «Анахайм».

32. «Филадельфия».

Напомним, драфт-лотерея состоялась 8 мая. С её помощью был определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде. В жеребьёвке приняли участие 16 команд, не пробившиеся в розыгрыш Кубка Стэнли. Остальные 16 выборов были определены по итогам Кубка Стэнли.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: