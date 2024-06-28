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Генменеджер «Ванкувера»: Задоров намерен выйти на рынок свободных агентов

Генменеджер «Ванкувера»: Задоров намерен выйти на рынок свободных агентов
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин заявил, что российский защитник клуба Никита Задоров собирается выйти на рынок свободных агентов. Об этом сообщил известный североамериканский журналист Рик Даливаль в социальных сетях.

Действующее соглашение российского хоккеиста с зарплатой $ 3,75 млн истекает нынешним летом. Ранее сообщалось, что, по мнению специалистов, Задоров может получить шестилетний контракт со среднегодовой зарплатой в $ 6 млн.

Напомним, в завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». Его команда не смогла преодолеть барьер второго раунда, уступив в серии «Эдмонтон Ойлерз» (3-4).

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