Генменеджер «Ванкувера»: Задоров намерен выйти на рынок свободных агентов

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин заявил, что российский защитник клуба Никита Задоров собирается выйти на рынок свободных агентов. Об этом сообщил известный североамериканский журналист Рик Даливаль в социальных сетях.

Действующее соглашение российского хоккеиста с зарплатой $ 3,75 млн истекает нынешним летом. Ранее сообщалось, что, по мнению специалистов, Задоров может получить шестилетний контракт со среднегодовой зарплатой в $ 6 млн.

Напомним, в завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». Его команда не смогла преодолеть барьер второго раунда, уступив в серии «Эдмонтон Ойлерз» (3-4).

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