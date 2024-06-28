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Павел Буре: вопрос возвращения сборной России даже не стоит в повестке ИИХФ

Павел Буре: вопрос возвращения сборной России даже не стоит в повестке ИИХФ
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Член наблюдательного совета ЦСКА, а также исполкома Международной федерации хоккея (ИИХФ) Павел Буре рассказал о настроениях в отношении сборной России в организации, возглавляемой Люком Тардиффом.

«Диалог, естественно, ведется. Приходится общаться. Это достаточно сложно, но мы делаем все возможное, исходя из той политической ситуации, которая существует сегодня в мире. Ближайший год мы точно пропустим, потому что в повестке даже не стоит возвращение российской сборной. Не всё зависит от нас. Есть не спортивные причины, по которым международная федерация нас не допускает. ИИХФ сложно назвать независимой структурой. Есть «старшие товарищи», которые им говорят, что делать», — сказал Буре в интервью «Ведомостям».

Напомним, сборная России пропустила из-за отстранения три последних чемпионата мира.

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