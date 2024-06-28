«Поплавал с китами и кашалотами». Никита Коростелёв — об отпуске

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв ответил на вопрос, успел ли он уже сделать что-то особенное за нынешний летний отпуск.

«Да, удалось многие места посетить. Например, с китами, с кашалотами удалось поплавать. Супруга давно хотела поплавать с китами, и удалось осуществить эту мечту на Маврикии», — сказал Коростелёв в интервью Legalbet.

В минувшем сезоне КХЛ 27-летний хоккеист набрал 34 (20+14) очка в 56 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету Коростелёва три игры и одна результативная передача. Его команда уступила в первом раунде Кубка Гагарина столичному «Спартаку» (1-4 в серии).

Напомним, Никита Коростелёв перешёл в «Северсталь» из магнитогорского «Металлурга» в сентябре 2023 года.

Самый быстрый гол в истории КХЛ: