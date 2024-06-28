Обладатель «Везина Трофи» Коннор Хеллебайк высказался о Сергее Бобровском

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, ставший обладателем «Везина Трофи» по итогам завершившегося сезона НХЛ, высказался о российском голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском, который был одним из его соперников в борьбе за данную награду.

«Он великий вратарь, он выдал невероятное выступление и вполне мог бы добиться этого (выиграть «Везину». — Прим. «Чемпионата»). Снимаю шляпу перед ним», — приводит слова Хеллебайка The Hockey News.

Напомним, Бобровский стал третьим в борьбе за «Везина Трофи» — награду, вручаемую вратарю НХЛ, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Второе место в голосовании занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

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