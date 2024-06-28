ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель «Везина Трофи» Коннор Хеллебайк высказался о Сергее Бобровском

Обладатель «Везина Трофи» Коннор Хеллебайк высказался о Сергее Бобровском
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, ставший обладателем «Везина Трофи» по итогам завершившегося сезона НХЛ, высказался о российском голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском, который был одним из его соперников в борьбе за данную награду.

«Он великий вратарь, он выдал невероятное выступление и вполне мог бы добиться этого (выиграть «Везину». — Прим. «Чемпионата»). Снимаю шляпу перед ним», — приводит слова Хеллебайка The Hockey News.

Напомним, Бобровский стал третьим в борьбе за «Везина Трофи» — награду, вручаемую вратарю НХЛ, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Второе место в голосовании занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Материалы по теме
Бобровский поделился впечатлениями от пребывания на церемонии вручения наград НХЛ

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android