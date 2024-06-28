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«Коламбус» обменял форварда Александра Тексье в «Сент-Луис»

«Коламбус» обменял форварда Александра Тексье в «Сент-Луис»
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«Коламбус Блю Джекетс» и «Сент-Луис Блюз» осуществили обмен, в результате которого в стан «блюзменов» перешёл нападающий Александр Тексье, а клуб из Огайо получил пик в четвёртом раунде драфта-2025, сообщает пресс-служба «жакетов» в социальных сетях.

Сообщается, что хоккеист уже подписал двухлетний контракт с новой командой с кэпхитом $ 2,1 млн.

В завершившемся сезоне НХЛ француз провёл 78 матчей за «Блю Джекетс» в регулярном чемпионате, в которых набрал 30 (12+18) очков. Его команда заняла последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

Отметим, что «Коламбус» был единственным клубом в карьере 24-летнего форварда в сильнейшей лиге мира.

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