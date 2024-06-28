Инсайдер: за последние 24 часа «Нэшвилл» получил много звонков по Аскарову

Российский голкипер «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров вызывает интерес у большого количества клубов НХЛ. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Пьер Лебрюн.

«За последние 24 часа «Нэшвилл Предаторз» получил множество звонков по вратарю Ярославу Аскарову после новостей о продлении контракта с Юусе Саросом. «Предс» готовы отдать его, но назначили высокую цену, которая, по их мнению, оправданна. «Нэшвилл» хотел бы сегодня вечером попасть в пятёрку лучших игроков первого раунда драфта посредством обмена Аскарова. Пока никакой конкретики нет. Но «Предс» продолжат общение с командами», — написал Лебрюн в социальных сетях.

Напомним, 22-летний Аскаров вошёл в сборную проспектов Американской хоккейной лиги (АХЛ) по итогам сезона. В НХЛ за «Предаторз» в сезоне-2023/2024 россиянин сыграл два матча, в которых отражал 94,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 1,47.

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