Маккиннон прокомментировал включение в заявку сборной Канады на Турнир четырёх наций

Звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился эмоциями от включения в заявку сборной Канады на предстоящем Турнире четырёх наций, который пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Бостоне и Монреале.

Напомним, помимо Маккиннона, сегодня, 28 июня, стали известны имена ещё пятерых игроков, которые представят «кленовых листьев» на этом турнире: Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

«Было бы по-настоящему круто сыграть в одном звене с Сидом и, может быть, с Марчи (Кросби и Маршаном. — Прим. «Чемпионата»), прямо-таки тройка из Новой Шотландии. Это было бы чем-то особенным», — сказал Маккиннон в своём выступлении на шоу Джеффа Марека.

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