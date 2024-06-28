Бобровский поделился ожиданиями от чемпионского парада «Флориды» в Форт-Лодердейле

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о предстоящем чемпионском параде своей команды после победы в Кубке Стэнли — 2024, который пройдёт в воскресенье, 30 июня, в Форт-Лодердейле.

«Это будет невероятно. Жду не дождусь, чтобы разделить этот момент с нашими фанатами, они заслужили его», — приводит слова Бобровского The Hockey News.

Напомним, в финальной серии «пантеры» сломили сопротивление «Эдмонтон Ойлерз» (4-3) и выиграли трофей впервые в своей истории.

По итогам сезона Бобровский стал третьим в борьбе за «Везина Трофи» — награду, вручаемую вратарю НХЛ, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Обладателем награды стал американский голкипер Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Второе место в голосовании занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Материалы по теме Обладатель «Везина Трофи» Коннор Хеллебайк высказался о Сергее Бобровском

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: