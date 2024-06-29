Бахмутов: российских игроков оставили без наград по итогам сезона НХЛ из-за политики

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов прокомментировал отсутствие российских хоккеистов в списках получивших индивидуальные награды по итогам сезона-2023/2024 НХЛ.

«Конечно, меня удивило, что индивидуальные награды отдали форварду Маккиннону и голкиперу Хеллебайку. Больше это ничем не объяснишь, как политикой. Россиян оставили без наград по итогам сезона НХЛ из-за этого. В ближайшее время нам надо это так всё и воспринимать. Думаю, пока могут перестать награждать россиян.

Тенденция очевидная, что награды они давать нам не собираются. Когда перстни будут давать, посмотрим, выдадут нашим парням их или нет. Не удивлюсь, если и их не дадут. Кубок Стэнли уже запретили привозить в Россию. Осталось только клюшку и ловушку у Бобровского забрать и ставить в ворота его с голыми руками», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

Ранее стало известно, что российские хоккеисты не получили ни одну из присуждаемых по итогам сезона наград НХЛ. Приз лучшему голкиперу «Везина Трофи» получил вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, а не ставший обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский; награда за наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате «Харт Мемориал Трофи» досталась нападающему «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону, а не лучшему бомбардиру регулярного сезона (44+100) Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг».