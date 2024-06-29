«Сан-Хосе» задрафтовал Маклина Селебрини под первым номером

Канадский нападающий Маклин Селебрини станет игроком «Сан-Хосе Шаркс».

Команда Национальной хоккейной лиги задрафтовала форварда. Хоккеист был выбран под первым номером.

17-летний Селебрини стал самым молодым игроком в прошедшем сезоне NCAA и занял третье место в списке бомбардиров с 64 очками (32+32) в 38 играх и получил премию Хоби Бейкера как лучший игрок мужского колледжа. Селебрини выступал в составе студенческой команды университета Бостона.

Напомним, драфт-лотерея состоялась 8 мая. С её помощью был определён порядок, в котором клубы выбирают первых 16 игроков в первом раунде. В жеребьёвке приняли участие 16 команд, не пробившиеся в розыгрыш Кубка Стэнли. Остальные 16 выборов были определены по итогам Кубка Стэнли.

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