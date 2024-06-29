Белорус Артём Левшунов выбран «Чикаго» под вторым номером на драфте-2024 НХЛ

В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ.

Под вторым общим номером клубом «Чикаго Блэкхоукс» выбран белорусский защитник Артём Левшунов.