Левшунов установил рекорд драфта НХЛ среди белорусских игроков

В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ. Под вторым общим номером «Чикаго Блэкхоукс» выбрал 18-летнего белорусского защитника Артёма Левшунова, выступающего за «Мичиган Стэйт Спартанс» — команду университета штата Мичиган.

Тем самым Левшунов установил рекорд для белорусских игроков на драфте НХЛ. Ранее самый высокий номер выбора среди хоккеистов из Беларуси получал защитник Руслан Салей, выбранный «Анахаймом» под девятым номером в 1996 году.