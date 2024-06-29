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Левшунов поделился эмоциями от драфта, ставшего историческим для Беларуси

Белорусский защитник Артём Левшунов прокомментировал выбор «Чикаго Блэкхоукс» на драфте Национальной хоккейной лиги — 2024.

«Мечта стала реальностью. Я счастлив! Эта форма потрясающая. Счастлив быть частью «Блэкхоукс», — сказал Левшунов.

18-летний хоккеист установил рекорд Беларуси по самому высокому пику в истории белорусского хоккея. Ранее самый высокий номер выбора среди хоккеистов из Беларуси получал защитник Руслан Салей, выбранный «Анахаймом» под девятым номером в 1996 году.

В прошлом сезоне Левшунов выступал за команду университета штата Мичиган «Мичиган Стэйт Спартанс».

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ. Под первым номером «Сан-Хосе Шаркс» задрафтовал 17-летнего канадского нападающего Маклина Селебрини.