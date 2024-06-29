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Российские игроки не были выбраны в топ-3 драфта НХЛ-2024

В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ.

Под первым номером «Сан-Хосе Шаркс» задрафтовал 17-летнего канадского нападающего студенческой команды университета Бостона Маклина Селебрини. Под вторым общим номером «Чикаго Блэкхоукс» выбрал 18-летнего белорусского защитника Артёма Левшунова, выступающего за «Мичиган Стэйт Спартанс» — команду университета штата Мичиган. Под третьим номером «Анахайм Дакс» задрафтовал Беккета Сеннеке, выступающего в составе «Ошавы».

Таким образом, российские игроки не были выбраны в топ-3 драфта НХЛ-2024

Напомним, под пятым общим номером клубом «Монреаль Канадиенс» был выбран 18-летний российский нападающий из системы СКА Иван Демидов, в прошедшем сезоне выступавший в МХЛ за «СКА-1946».