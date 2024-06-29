Певица Селин Дион объявила выбор «Монреаля» задрафтовать Ивана Демидова

Канадская певица Селин Дион озвучила выбор «Монреаль Канадиенс» под общим пятым номером. Им стал российский нападающий Иван Демидов.

«Под общим пятым номером драфта НХЛ 2024 года «Монреаль Канадиенс» выбрал Ивана Демидова», — сказала Дион.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 Национальной хоккейной лиги.

Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

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