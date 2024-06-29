Антон Силаев выбран «Нью-Джерси» на драфте-2024 НХЛ под десятым номером

В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ.

Под 10-м общим номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран 18-летний российский защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенных шайбы и 10 результативных передач. Показатель полезности Силаева по системе «плюс/минус» составил "-9" по итогам регулярного сезона и "+1" в плей-офф. За весь сезон защитник набрал 14 штрафных минут, 10 из которых в регулярном чемпионате и четыре в матчах на выбывание.