Яркая реакция Сеннеке на неожиданно высокий выбор «Анахаймом» на драфте

В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ.

Под третьим номером «Анахайм Дакс» задрафтовал нападающего Беккета Сеннеке, выступающего в составе канадской «Ошавы». Игрок котировался в лучшем случае как девятый номер драфта, однако его выбрали третьим. Сам хоккеист был удивлён данным выбором «Дакс».

Отметим, что под первым номером «Сан-Хосе Шаркс» задрафтовал 17-летнего канадского нападающего студенческой команды университета Бостона Маклина Селебрини. Под вторым общим номером «Чикаго Блэкхоукс» выбрал 18-летнего белорусского защитника Артёма Левшунова, выступающего за «Мичиган Стэйт Спартанс» — команду университета штата Мичиган.