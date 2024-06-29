ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яркая реакция Сеннеке на неожиданно высокий выбор «Анахаймом» на драфте

Яркая реакция Сеннеке на неожиданно высокий выбор «Анахаймом» на драфте
Комментарии

В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ.

Под третьим номером «Анахайм Дакс» задрафтовал нападающего Беккета Сеннеке, выступающего в составе канадской «Ошавы». Игрок котировался в лучшем случае как девятый номер драфта, однако его выбрали третьим. Сам хоккеист был удивлён данным выбором «Дакс».

Отметим, что под первым номером «Сан-Хосе Шаркс» задрафтовал 17-летнего канадского нападающего студенческой команды университета Бостона Маклина Селебрини. Под вторым общим номером «Чикаго Блэкхоукс» выбрал 18-летнего белорусского защитника Артёма Левшунова, выступающего за «Мичиган Стэйт Спартанс» — команду университета штата Мичиган.

Материалы по теме
Беларусь установила национальный рекорд, а Дион объявила Демидова! Всё о драфте НХЛ. LIVE
Live
Беларусь установила национальный рекорд, а Дион объявила Демидова! Всё о драфте НХЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android