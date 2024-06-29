Иван Демидов не смог ответить на вопрос, играет ли он лучше Матвея Мичкова

Нападающий системы СКА Иван Демидов, задрафтованный клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс», не ответил на вопрос, лучше ли он играет форварда Матвея Мичкова, который продолжит свою карьеру в «Филадельфии Флайерз».

«Это клуб с невероятной историей. Я правда счастлив быть частью „Хабс“. Кто лучше — я или Мичков? (смеётся) Следующий вопрос», — сказал Мичков в интервью после выбора.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 Национальной хоккейной лиги.

Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.