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Иван Демидов не смог ответить на вопрос, играет ли он лучше Матвея Мичкова

Иван Демидов не смог ответить на вопрос, играет ли он лучше Матвея Мичкова
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Нападающий системы СКА Иван Демидов, задрафтованный клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс», не ответил на вопрос, лучше ли он играет форварда Матвея Мичкова, который продолжит свою карьеру в «Филадельфии Флайерз».

«Это клуб с невероятной историей. Я правда счастлив быть частью „Хабс“. Кто лучше — я или Мичков? (смеётся) Следующий вопрос», — сказал Мичков в интервью после выбора.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 Национальной хоккейной лиги.

Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

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