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Демидов стал первым россиянином в топ-5 драфта НХЛ с 2018 года

Демидов стал первым россиянином в топ-5 драфта НХЛ с 2018 года
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Нападающий системы петербургского СКА Иван Демидов был выбран «Монреалем» под пятым общим номером на драфте Национальной хоккейной лиги.

18-летний форвард стал первым российским игроком в топ-5 драфта НХЛ с 2018 года, когда Андрей Свечников был выбран «Каролиной» под вторым номером.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 Национальной хоккейной лиги.

Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

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