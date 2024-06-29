Силаев стал пятым защитником из России в топ-10 драфта НХЛ в XXI веке

«Нью-Джерси Дэвилз» выбрал защитника нижегородского «Торпедо» Антона Силаева под десятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги.

Силаев стал пятым российским защитником, выбранным в топ-10 драфта в текущем столетии. Ранее в этот список вошли Иван Проворов (2015 год, седьмой номер, «Филадельфия»), Михаил Сергачев (2016 год, девятый номер, «Монреаль»), Павел Минтюков (2022 год, десятый номер, «Анахайм») и Дмитрий Симашев (2023 год, шестой номер, «Аризона»).

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенных шайбы и 10 результативных передач. Показатель полезности Силаева по системе «плюс/минус» составил "-9" по итогам регулярного сезона и "+1" в плей-офф. За весь сезон защитник набрал 14 штрафных минут, 10 из которых в регулярном чемпионате и четыре в матчах на выбывание.