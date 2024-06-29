Двое россиян были выбраны в топ-10 во втором драфте НХЛ подряд

В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ.

Нападающий системы петербургского СКА Иван Демидов был задрафтован «Монреалем» под пятым общим номером, а «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал защитника нижегородского «Торпедо» Антона Силаева под десятым номером. Таким образом, двое россиян были выбраны в топ-10 на втором подряд драфте НХЛ.

В прошлом году защитник Дмитрий Симашев был выбран «Аризоной» под шестым номером, форвард Матвей Мичков – «Филадельфией» под седьмым.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенных шайбы и 10 результативных передач.

Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: