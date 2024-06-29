Егор Сурин был выбран «Нэшвиллом» под общим 22-м номером

В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ.

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин был задрафтован «Нэшвиллом» под общим 22-м номером.

17-летний форвард в прошлом сезоне МХЛ провёл в составе ярославской команды 42 матча и набрал 52 (22+30) очка. Также игрок принял участие в плей-офф, где записал на свой счёт 23 (5+18) очка в 19 матчах.

Отметим, что трое россиян попали в топ-25 драфта НХЛ. Ранее нападающий системы петербургского СКА Иван Демидов был задрафтован «Монреалем» под пятым общим номером, а «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал защитника нижегородского «Торпедо» Антона Силаева под десятым номером.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: