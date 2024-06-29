Матвей Гридин был выбран «Калгари» под общим 28-м номером

В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходит церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ.

18-летний российский нападающий «Маскегон Ламберджекс» Матвей Гридин был задрафтован «Калгари Флэймз» под общим 28-м номером.

По итогам игр главной юниорской лиги США (USHL) прошедшего сезона Гридин забросил 38 шайб и отдал 45 результативных передач, набрав в общей сложности 83 (38+45) очка в 60 играх, занял первое место бомбардирского рейтинга и оторвался от ближайшего конкурента на пять баллов. В списке лучших снайперов лиги Гридин занял четвёртое место.

Отметим, что трое россиян попали в топ-25 драфта НХЛ. Ранее нападающий системы петербургского СКА Иван Демидов был задрафтован «Монреалем» под пятым общим номером, а «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал защитника нижегородского «Торпедо» Антона Силаева под десятым номером.