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Четырех российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ-2024

Четырех российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ-2024
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В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе завершилась церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ. По итогам стартового раунда было выбрано четверо российских хоккеистов.

Первым русским хоккеистом, выбранным на этом драфте, стал Иван Демидов. Его под пятым номером выбрал «Монреаль Канадиенс». Антон Силаев был выбран под 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвиллом Предаторз», а Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

Напомним, под первым номером «Сан-Хосе» выбрал Макклина Селебрини. Второй пик был у «Чикаго», который выбрал Артёма Левшунова. Это самый высокий пик среди выбранных белорусских хоккеистов на драфте НХЛ.

2-7 раунды драфта НХЛ состоятся сегодня, 29 июня и начнутся в 18:00 мск

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