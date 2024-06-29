Сын Джерома Игинлы стал первым выбором в истории нового клуба НХЛ «Юты».

Новый клуб НХЛ «Юта» выбрал сына Джерома Игинлы - Тиджа под шестым номером на драфте НХЛ.

Напомним, член Зала хоккейной славы Джером Игинла провёл в НХЛ 1554 матча и набрал 1300 (625+675) очков. Он является лучшим бомбардиром и снайпером в истории «Калгари».

При этом сын обошел отца с точки зрения номера драфта. Игинла-старший был задрафтован «Далласом Старз» под общим 11-м номером в 1995 году, но за техасцев не сыграл. Он был включён в обмен, в результате которого из «Калгари» в «Старз» перешёл форвард Джо Нуиндайк.

17-летний Тидж в минувшем сезоне выступал в WHL за «Келоуну» и забросил 47 шайб в 64 играх в регулярном чемпионате (разделил 6-е место в гонке снайперов) при 84 очках и показателе полезности «+17».

Также он стал победителем ЮЧМ-2024 в составе сборной Канады – 7 игр и 12 (6+6) очков на турнире.

Напомним, клуб «Аризона Койотс» после завершения регулярного чемпионата был перевезён в штат Юту и сменил название.