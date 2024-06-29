Впервые с 2014 года ни один игрок из США не был выбран в топ-10 драфта НХЛ

В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе проходила церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ.

Топ-10 драфта остался без представителей США впервые за 10 лет. В 2014 году первым выбранным американцем стал форвард Дилан Ларкин (15-й номер, «Детройт»).

Первым задрафтованным представителем США сегодня стал 12-й номер, защитник Зеев Байум. Его выбрала «Миннесота».

Напомним, под первым номером «Сан-Хосе» выбрал Макклина Селебрини. Второй пик был у «Чикаго», который выбрал Артёма Левшунова. Это самый высокий пик среди выбранных белорусских хоккеистов на драфте НХЛ. Также по итогам драфта было выбрано четверо россиян.

2-7 раунды драфта НХЛ состоятся сегодня, 29 июня, и начнутся в 18:00 мск.